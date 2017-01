Auf der CES in Las Vegas hat AMD endlich die Katze zumindest teilweise aus dem Sack gelassen und erstmals Details zur kommenden Vega-Architektur vorgestellt.

Zwar wurden bisher noch keine konkreten Produkte genannt, die Nachfolger der aktuellen Polaris-Generation könnten aber so einiges auf dem Kasten haben, denn AMD spendiert seinen GPUs eine Generalüberholung in allen Bereichen, um die mittlerweile deutlich angestiegenen Datenvolumen unter anderem auch bei Spielen schnell und effizient verarbeiten zu können.

Dazu gehört unter anderem eine komplette Überarbeitung der Speicherarchitektur, die nun auf einen neuen High-Bandwidth-Cache nebst Controller und die Nutzung von HBM2-Speicher setzt. Das soll einen deutlich erhöhten Datendurchsatz gegenüber GDDR5 und HBM ermöglichen und mit unterschiedlichen Speichertypen bis zu 512 TB Adressbereich ansprechen können.

Dank einer neuen Geometrie-Pipeline soll die Effizienz um über 200 Prozent gegenüber früheren Radeon-Architekturen erhöht werden. Eine neue Compute Engine basierend auf flexiblen CUs sorgt dafür, dass 8-bit, 16-bit, 32-bit oder 64-bit-Operationen nativ in jedem Zyklus durchgeführt werden können. Eine neue Pixel Engine mit Draw Stream Binning Rasterizer hingegen soll Performance und Energieeffizienz verbessern, indem sie direkt auf den L2-Chache der GPU zugreift.

Was das Ganze letztendlich für uns Gamer bedeuten wird, bleibt abzuwarten, zumal bisher keine expliziten Grafikkarten angekündigt wurden und dementsprechend noch keine Leistungswerte bekannt sind. Fest steht nur, dass bereits im ersten Halbjahr 2017 erste Produkte basierend auf der VEGA-Architektur auf den Markt kommen sollen. Der ewige Zweikampf zwischen AMD und NVIDIA geht also in absehbarer Zeit in die nächste Runde, ebenso wie das CPU-Duell zwischen AMDs Ryzen und Intels Kaby Lake.