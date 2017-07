AMD hat ihre neue Grafikkarten-Reihe vorgestellt, mit der der Hersteller wieder das High-End-Segment angreifen will.

AMD will wieder im Segment der High-End-Grafikkarten angreifen. Auf dem Threadripper & Vega Tech Day hat der Hersteller sein neuestes Modell, die Radeon RX Vega vorgestellt. Die Reihe soll sich an anspruchsvolle Spieler richten. Das Topmodell darunter ist die RX Vega 64 Liquid Cooled, die mit Wasserkühlung daherkommt. Etwas darunter angesiedelt ist die Radeon RX Vega 64 Air Cooled, die als Limited Edition in Silber auf den Markt kommt. Den Einstieg in den High-End-Sektor markiert die RX Vega 56.

Die RX Vega 64 Cooled setzt dabei auf einen Takt von 1406/1677 Mhz bei einem Verbrauch von 265 Watt, während die Liquid Cooled auf 1.247/1.546 Mhz bei 220 Watt setzt. Die RX Vega 56 hingegen kommt auf eine Leistung von 1.156/1.471 Mhz bei einem Verbrauch von gerade mal 165 Watt. Allerdings ist bei dem Modell die Datenrate des Videospeichers niedriger, auch rechnet die Grafikkarte mit weniger Shader-Einheiten.

Die Leistung der Grafikkarten lässt sich über einen BIOS-Switch anpassen, daneben können im Treiber die Taktraten sowie die Geschwindigkeiten der Karten nach oben und unten variiert werden. Bei der neuesten Grafikkarten-Reihe von Radeon kommt mit dem Vega 10 ein Grafikchip zum Einsatz, der 486 mm² misst und über 12,5 Milliarden Transistoren verfügt. Alle Grafikkarten verfügen zudem über 8 GB Videospeicher.

Die RX Vega 56 soll laut AMD 400 US-Dollar vor Steuern kosten. Die RX Vega 64 Air Cooled, das zweitstärkste Modell, kommt mit einem Preis von 500 US-Dollar um die Ecke. Das schwerste Geschütz und damit die teuerste Grafikkarte, die Radeon RX Vega 64 Liquid Cooled, kostet rund 700 US-Dollar.

Was sagt ihr zu den neuen Grafikkarten von Radeon? Schlagt ihr zu oder wartet ihr noch eine Generation, weil bei euch eh noch alles auf Ultra läuft?