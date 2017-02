Amazon intensiviert seine Bemühungen im Spielebereich und gründet ein weiteres Spielestudio. Diesem gehört auch ein durchaus bekanntes Gesicht der Branche an.

Wie Amazon bekanntgab, konnte man sich die Dienste von keinem Geringeren als John Smedley, Co-Schöpfer des MMO-Klassikers EverQuest, sichern. Dieser wird ein neues Entwicklerstudio der Amazon Game Studios anführen, das Amazon in San Diego neu etabliert.

Smedley war zuvor Präsident von Sony Online Entertainment sowie des nachfolgenden Entwicklerstudios Daybreak Game Company. In San Diego wird er für Amazon nun ein komplett neu zusammengestelltes Team anführen, das an einem noch unangekündigten Spieleprojekt werkelt. Dieses wird in einer Pressemeldung lediglich als "ambitioniert" beschrieben und soll von der Power der AWS Cloud sowie von Twitch Gebrauch machen, um Spieler rund um den Globus miteinander zu verbinden und zu vernetzen. Dieses Projekt befinde sich aber noch in einer sehr frühen Phase.