Amazon liefert, und zwar nicht nur Fremdartikel: In wenigen Tagen wollen die Amazon Game Studious ein AAA-Spiel vorstellen, wahrscheinlich handelt es sich dabei um Konkurrenz für Overwatch.

Ja, auch der Onlineshop und Drohnenbesitzer Amazon arbeitet an eigenen Spielen. Dafür holte er sich schon vor zwei Jahren bekannte Entwickler mit ins Boot. Jetzt scheint die Ankündigung eines großen AAA-Projekts kurz bevor zu stehen: Über den Twitter-Account zum Spiel Breakaway kitzeln die Amazon Game Studios ihre Follower mit kleinen Teasern. Es soll am 30. September um 3:00 Uhr Nachts unserer Zeit auf der TwitchCon präsentiert werden.

Was genau Amazon aus dem Versandkarton springen lässt, ist nicht bekannt. Wahrscheinlich aber handelt es sich um ein Spiel im Stil von Overwatch. Es soll, so jedenfalls die Informationen bei einer Amazon-Stellenanzeige, "Helden", "Third Person", "Action" und "Nahkampf" miteinander kombinieren - das klingt verdächtig nach Blizzards Ziehkind.

Auf Twitter ist unter anderem von "Vahlhalla" die Rede, außerdem zeigt ein Bild einen Schatten im Schnee, der wie das Abbild eines Wikingers mit Zweihandhammer aussieht. Wirklich Klarheit dürfte es aber erst am 30 September geben.