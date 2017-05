Entwickler von Need for Speed kommt als Creative Director

Die Amazon Game Studios rüsten weiter auf und haben nun ein weiteres namhaftes Gesicht aus der Entwickler-Gilde verpflichtet.

In Zukunft wird Craig Sullivan den Posten des Creative Director bei den Amazon Game Studios bekleiden. Das hat das Studio heute in einer Pressemeldung bekanntgegeben. Sullivan ist in der Szene kein Unbekannter und war zuvor bereits als Creative Lead für die Entwicklung von Need for Speed verantwortlich.

Weitere Projekte, die zu Craig Sullivans Vita zu zählen sind, sind beispielsweise auch Burnout oder der First-Person-Shooter Black. Insgesamt ist er bereits 20 Jahre in der Spielebranche tätig. Künftig wird er bei Amazon gleich mehrere Spieleprojekte mitbetreuen. Weitere Details folgen in Zukunft.