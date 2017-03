All Walls Must Fall

Erst kürzlich berichteten wir ja, dass das neue Spiel des Berliner Entwicklerstudios inbetweengames, All Walls Must Fall, via Kickstarter finanziert werden soll. Dieses Unterfangen war nun bereits erfolgreich.

Für das isometrische Taktikspiel hatte inbetweengames allerdings auch einen überschaubaren Zielwert von lediglich 15.000 Euro ausgerufen. Dieser wurde nun binnen fünf Tagen erreicht, so dass der Tech-Noir-Titel auf jeden Fall umgesetzt wird.

Bei 20.000 Euro liegt nun das erste Zusatzziel: die Einführung von "Vandalism!". Im Zuge dessen sollen Spieler ein Cover-System sowie eine Vielzahl weiterer zerstörbarer Objekte an die Hand bekommen.

Ein weiteres, bestätigtes Zusatzziel liegt dann bereits bei 75.000 Euro, nämlich "Act 2: West Berlin". Der zweite Akt soll in der Alpha verfügbar gemacht werden und so die Länge der Kampagne verdoppeln. Auch kommt mit Alev dann ein neuer Cyber-Warrior im Spiel an.

Im Spiel ging der Kalte Krieg nie zu Ende. Seit 150 Jahren kämpfen beide Seiten gegeneinander und machen mittlerweile von Zeitmanipulation Gebrauch, um den jeweils anderen auszuspähen. Einen Termin für den Titel gibt es noch nicht.