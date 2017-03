All Walls Must Fall

Vier ehemalige Mitarbeiter der Berliner Yager Studios (u.a. Spec Ops: The Line) haben sich zu Inbetween Games zusammengeschlossen und entwickeln seit einiger Zeit All Walls Must Fall. Um dem Projekt zum nächsten Schritt zu verhelfen, wurde nun eine Kickstarter-Kampagne gestartet.

Bereits seit April 2016 ist All Walls Must Fall in voller Produktion, mithilfe von Kickstarter möchten Inbetween Games nun lediglich eine geschlossene Alpha-Version des ersten Akts für Unterstützer in Gang setzen. Dementsprechend bescheiden fällt das initiale Finanzierungsziel mit 15.000 Euro aus, das bereits zur Hälfte erreicht wurde.

In All Walls Must Fall tobt der Kalte Krieg auch noch im Jahr 2089. In einer Mischung aus X-Com, Braid und Syndicate übernehmt ihr die Kontrolle über Geheimagenten in Berlin, die in der Zeit zurückreisen müssen, um einen nuklearen Erstschlag zu verhindern. In dem rundenbasierten, isometrischen Taktik-Titel müsst ihr eure Züge vorausplanen und von den Fähigkeiten der Zeitmanipulation Gebrauch machen. Zufällig generierte Level sollen dabei immer wieder neue Erfahrungen bieten.

Schafft die Kampagne ihr initiales Finanzierungsziel, wird die geschlossene Alpha-Version für Backer, die 18 Euro oder mehr in den virtuellen Kickstarter-Hut werfen, im Mai 2017 für Windows-PC, Linux und Mac starten. Voraussichtlich im September 2017 soll eine offene Alpha-Version dann via Steam Early Access verfügbar gemacht werden.