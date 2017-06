Alienware hat auf der Spielemesse E3 in Los Angeles zahlreiche Neuheiten präsentiert. Der Gaming-Desktop Alienware Area-51 wird mit aktuellen Multi-Core-Prozessoren ausgestattet, das Gaming-Notebook Alienware 15 mit Max-Q-Technologie. Außerdem können sich Gamer auf spezielle Monitore, Tastaturen und Mäuse aus dem Hause Alienware freuen.

Das Flaggschiff von Alienware, der Gaming-Desktop Alienware Area-51, schraubt seine Performance mit neuen Multi-Core-Prozessoren von Intel und AMD weiter nach oben. Variante eins der neuen Geräte ist mit Prozessoren der Intel Core X-Series bestückt, Variante zwei mit AMD Ryzen Threadripper. Als exklusiver OEM-Launch-Partner für vorgefertigte Systeme mit AMD Ryzen Threadripper stattet Dell seinen Alienware Area-51 erstmals mit 16 Kernen und 32 Threads aus. Sämtliche Kerne dieses High-End-Prozessors werden ab Werk übertaktet ausgeliefert. Der Alienware Area-51 mit Intel Core i9 Prozessoren der X-Serie richtet sich an Gamer, deren Anwendungen am besten mit erhöhten Taktfrequenzen von bis zu 4,5 GHz laufen. Das Gaming-Notebook Alienware 15 wird zudem mit der neuen Grafikkarte NVIDIA GeForce GTX 1080 mit Max-Q-Technologie ausgerüstet.

Alienware bringt außerdem eine ganze Reihe an Monitoren und Peripheriegeräten auf den Markt. Der 25-Zoll-Monitor steht mit NVIDIA G-SYNC (AW2518H) oder AMD FreeSync (AW2518HF) zur Auswahl. Seine kurze Reaktionszeit von einer Millisekunde und die native Bildwiederholfrequenz von 240 Hz sollen für ein responsives, praktisch verzögerungsfreies Spielvergnügen sorgen. Der Monitor bringt eine Auflösung von 1.920 x 1.080 Pixeln ebenso mit wie drei voreingestellte Bildschirm-Modi und einen voll justierbaren Standfuß.

Das Alienware Advanced Gaming Keyboard kombiniert Gamer-freundliches Design mit intuitiver Software und ermöglicht ein Premium-Spielvergnügen zu einem erschwinglichen Preis. Mechanische Tasten mit braunen Schaltern sorgen für präzise, responsive und konsistente Anschläge, fünf von ihnen können Makrobefehle zugewiesen werden. Mit Hilfe des Alienware Control Center können Gamer außerdem sämtliche Tasten für gewünschte Kommandos konfigurieren und die Tastatur so umfänglich personalisieren. Die Pro-Variante der Tastatur erweitert die Features um Lautstärkekontrolle mittels Drehregler und die RGB-AlienFX-Hintergrundbeleuchtung mit 13 Zonen.

Die Alienware Advanced Gaming Mouse verbindet ergonomisches Design mit intelligenter Software und bietet umfangreiche Konfigurationsmöglichkeiten. Um je nach Anforderung während des Spielens zwischen möglichst präzisen und schnellen Bewegungen wechseln zu können, lässt sich die DPI der Maus "on the fly" einstellen. Darüber hinaus ist sie mit insgesamt neun Buttons ausgestattet, denen sich allesamt individuelle Funktionen zuweisen lassen. Die Alienware Elite Gaming Mouse erweitert das Leistungsspektrum der Advanced-Variante durch zusätzliche Individualisierungs-Optionen. So bringt sie etwa abnehmbare Seitengriffe mit, um sich perfekt an die Hände des Spielers anzupassen. Mit ihren bis zu 13 programmierbaren Buttons eignet sich die Maus außerdem für MMO-Games wie World of Warcraft.

Der Alienware Area-51 mit Threadripper-Prozessoren ist ab Anfang September verfügbar. Mit den neuen Prozessoren der Intel Core X-Series kann der Gaming-Desktop ab 22. August bestellt werden. Das neue Alienware 15 ist ab Anfang Juli erhältlich. Die neuen Peripheriegeräte von Alienware sind im Laufe des Sommers verfügbar.