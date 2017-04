Erst kürzlich gab es ja Spekulationen, wonach ein Sequel zu Alien: Isolation bei Creative Assembly in Arbeit sei und bald vorgestellt werden könnte. Diese Gerüchte scheinen sich aber nun nicht zu bewahrheiten.

So berichten die für gewöhnlich gut informierten Kollegen von Eurogamer nun unter Berufung auf eigene Quellen beim Entwicklerstudio Creative Assembly, dass an den jüngsten Gerüchte um ein Alien: Isolation 2 nichts dran ist. PlayStation Universe und das Official PlayStation Magazine hatten unter Bezugnahme auf nicht näher genannte Quellen über die Arbeiten an einem Sequel berichtet; nach Abschluss der Entwicklung von Halo Wars 2 sollen diese bei Creative Assembly begonnen haben.

Alles Schall und Rauch, wie sich nun herausstellt, denn ein neues Alien-Spiel ist bei Creative Assembly nicht in der Mache. Nach Veröffentlichung des Halo-Spin-Offs wurden tatsächlich Pre-Production-Arbeiten an einem neuen Projekt beim Entwicklerstudio aufgenommen, bei diesem wird es sich aber nicht um einen Alien-Titel handeln. Konkreter zum Inhalt des neuen Titels wurde man jedoch darüber hinaus nicht. Fest steht nur, dass dieses Projekt noch mehrere Jahre auf sich warten lassen wird.

Ende 2015 hatte Studio Director Tim Heaton noch gegenüber GamesIndustry.biz verlautbaren lassen, dass ein Alien: Isolation 2 nicht gänzlich ausgeschlossen sei. Ob und wann dieses jemals erscheinen wird, ist nun wohl wieder deutlich fragwürdiger. Aktuell, so eine ganz offizielle Stellungnahme jedenfalls, konzentriere man sich voll und ganz auf Total War: Warhammer II und andere unangekündigte Projekte. Zu diesen zählt auf jeden Fall ein historischer neuer Total-War-Titel.