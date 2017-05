FoxNext werkelt an VR-Multiplayer-Spiel

Nachdem zuletzt ein Alien: Isolation 2 dementiert wurde, gibt es nun aber wieder gute Nachrichten für Fans der Alien-Franchise. FoxNext werkelt gegenwärtig an einem neuen Titel.

Die Aliens-Franchise brachte in der Vergangenheit zahlreiche Sci-Fi-Shooter und Action-Adventures im Spielebereich hervor. Nun widmet sich FoxNext mit der Marke dem Virtual-Reality-Bereich.

Laut einem Bericht von The Hollywood Reporter arbeitet FoxNext an einem entsprechenden VR-basierten Multiplayer-Titel. FoxNext ist eine neue Entertainment-Division von 20th Century Fox. Salil Mehta ist President dieser Abteilung und bestätigte nun das neue Projekt. Das VR-Spiel solle die Verfilmungen unterstützen und diese mit neuen Augen sehen lassen. Die VR-Technik ermögliche es dem Team wirklich, "den Weg, wie Geschichten in der Zukunft erzählt werden, zu revolutionieren".

Der Titel wird als "free-roam Spiel" beschrieben, so dass ihr euch frei durch die Alien-Welt bewegen dürft. Für die VR-Technik soll FoxNext auf die Mobile-basierte Plattform Samsung Gear VR zurückgreifen. Mit speziellen Waffen samt haptischen Effekten und Hand-Tracking sollt ihr auf dieser die Xenomorphs bekämpfen. Die Veröffentlichung soll später im Jahr erfolgen.