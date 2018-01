Bestätigt: Dieser neue Shooter ist nun in Arbeit

Fans des Sci-Fi-Franchise Alien dürfen sich freuen: Ein neuer Shooter rund um die populäre Filmmarke befindet sich nun tatsächlich bereits in der Mache.

Mit mehreren Filmen wurde die Marke Alien einst populär, ehe später auch diverse PC- und Konsolenspiele veröffentlicht wurden. Auf den Spielplattformen wird die Reihe nun ebenfalls fortgesetzt, wie nun bestätigt wurde.

So werkeln die Cold Iron Studios an einem neuen Alien-Shooter, der darüber hinaus aber noch keinen finalen Hat. Dieser soll sowohl auf den PC als auch auf Konsolen kommen. Die Cold Iron Studios wurden unlängst von Fox erworben, der Titel wird folglich auch von der Spieleabteilung FoxNet Games veröffentlicht, die erst 2017 ins Leben gerufen wurde.

Das Entwicklerstudio selbst gibt es seit 2015, als dieses von früheren Mitarbeitern der Cryptic Studios rund um die Veteranen Craig Zinkievich, Shannon Posniewski und Matt Highison gegründet wurde. Andere Mitglieder des Teams werkelten zuvor an bekannten Titeln wie Borderlands, BioShock: Infinite, DOOM und Metroid Prime 3.

In einem Statement sagt Zinkievich nun, man sei sehr aufgeregt, an und mit dieser Marke arbeiten zu dürfen. Man wolle dabei Gegenden des Universums ergründen, mit denen Fans bislang noch keine Erfahrungen hatten. Diese in einem Setting für ein Spiel unterzukriegen sei unglaublich.

Die früheren Spiele des Alien-Franchise waren noch von SEGA publiziert worden. Als Letztes erschien im Zuge eines Deals mit 20th Century Fox Alien: Isolation im Jahr 2014. Weitere Details zum neuen Shooter folgen zu einem späteren Zeitpunkt.