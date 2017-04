Das britische Entwicklerstudio Creative Assembly arbeitet möglicherweise an Alien: Isolation 2 wie aus einem Bericht der 135. Ausgabe des Official PlayStation Magazine hervorgehen soll.

Erst vor kurzem hat Creative Assembly mit Halo Wars 2 das Echtzeit-Strategie-Genre auf PC und Xbox One zurückgebracht. Mit Total War: Warhammer II steht zudem das nächste Spiel der britischen Entwicklerstudios bereits fest. Dennoch berichtet das Official PlayStation Magazine laut PlayStation Universe in der kommenden 135. Ausgabe über mögliche Arbeiten an einem neuen Alien-Spiel bei Creative Assembly. Allerdings stuft auch das OPM die Meldung aktuell als Gerücht ein.

In dem kurzen Beitrag heißt es unter Berufung auf nicht näher genannte Quellen, dass nach der Fertigstellung von Halo Wars 2 die Arbeiten an einem neuen Alien-Spiel bei Creative Assembly starten können. Schon mit Alien: Isolation konnte das britische Studio Kritiker und Spieler überzeugen und durchaus Erfolge verbuchen. Dennoch soll Publisher Sega nicht gänzlich zufrieden mit den Verkaufszahlen des Horror-Spiels gewesen sein. Ein Nachfolger wurde jedoch nie ausgeschlossen. Naheliegend wäre eine Ausrichtung von Alien: Isolation 2 auf die neuen VR-Headsets, wie es etwa beim Horror-Konkurrenten Resident Evil 7 der Fall war.

Angesichts des bevorstehenden Kinostarts von Alien: Covenant am 18. Mai 2017 in Deutschland, ist eine baldige Ankündigung von Alien: Isolation 2 nicht auszuschließen. Bis eine endgültige Bestätigung vorliegt, sollten die Berichte zu dem Horror-Spiel allerdings mit Vorsicht genossen und als Gerücht betrachtet werden.

Alien: Isolation ist im Oktober 2014 für PlayStation 4, PlayStation 3, Xbox One, Xbox 360 und den PC erschienen.