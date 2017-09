Weg von den Karten, zurück zu den Videospielen. American McGee, möchte mit einem dritten Alice-Titel erneut dem Wahnsinn frönen. EA wurde bereits angehauen, doch einer finalen Umsetzung steht noch eine Sache im Weg.

American McGee hat offenbar neue Einfälle für seine düstere und alles andere als jugendfreundliche Version von "Alice im Wunderland". Nach American McGee's Alice und Alice: Madness Returns könnte ein dritter Teil Wirklichkeit werden. Der US-Game-Designer hat sein Anliegen bereits an EA herangetragen, dem Unternehmen, dem die Rechte an McGees verrückter Welt gehören. Allerdings bittet er die Fans der Serie um Unterstützung. Einerseits sollen sie sich in eine Mail-Liste eintragen, um über die Pläne zu Alice 3 auf dem Laufenden gehalten zu werden, andererseits um Electronic Arts zu signalisieren, dass der Wunsch nach einer Fortsetzung vorhanden ist.

Erst vor einigen Monaten hatte McGee seine Fans darum gebeten, ihren Wunsch direkt an EA und nicht länger an ihn weiterzuleiten, da er selbst aufgrund der Rechteverteilung nicht zu mehr in der Lage sei als seine Follower. Jetzt scheint er allerdings doch wieder mehr daran interessiert zu sein, sich aktiv daran zu beteiligen, den Publisher zu überzeugen.

American McGee's Alice erschien im Jahr 2000 exklusiv für den PC. Schnell bildete sich eine große Fangemeinde, rund 1,5 Millionen Kopien fanden einen Käufer. Sogar die Rufe nach einer Verfilmung unter der Regie von Wes Craven war im Gespräch. Elf Jahre später wurde der erste Teil auch für die Xbox 360 und die PS3 veröffentlicht, um den Release des Sequels, Alice: Madness Returns, zu pushen. Auch wenn die Fortsetzung den Wirbel nicht erneut entfachte, wurde daraus ein von den Kritikern durchaus geschätztes Spiel.

Zuversichtlich scheint American McGee zu sein, denn in seinem Blog gab er bereits den vorläufigen Namen des Projekts, Alice: Asylum, bekannt. Dort bittet er auch um finanzielle Unterstützung, um die Entwicklung des Sequels voranzutreiben.