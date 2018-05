Seit Juli 2017 ist das Sandbox-MMORPG Albion Online mittlerweile für den PC, Mac und Linux erhältlich. Jetzt schafft der Titel den Sprung auf eine weitere populäre Plattform.

Wer bisher nämlich über die populäre digitale Distributionsplattform Steam zuschlagen wollte, der schaute noch in die Röhre. Das wird sich aber in Kürze ändern, denn heute wurde offizielle auch eine Steam-Veröffentlichung des Spiels angekündigt. Diese soll bereits am 16. Mai 2018 über die Bühne gehen.

Albion Online wird dann auch die typischen Steam-Feature unterstützen. Dazu zählen beispielsweise Achievements. Wer die bisherige PC-Version bereits gezockt hat, muss sich aber nicht grämen, denn diese erhalten die entsprechenden Errungenschaften künftig auch im normalen Spielclient.

Der Start auf Steam wird auch mit einer Aktion gefeiert. Ab dem 16. Mai erhalten alle Spieler für eine Woche automatisch 25 Prozent mehr Ruhm für alle Aktivitäten innerhab des Spiels. Dazu zählen beispielsweise das Sammeln von Rohstoffen, das Herstellen von Gegenständen, oder das Töten von Monster-Mobs und andere Beschäftigungen. Weitere Einzelheiten zur Steam-Veröffentlichung gibt es hier auf der offiziellen Webseite.