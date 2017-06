In den vergangenen Wochen haben wir euch immer mal wieder neue Features im großen Hector-Update zu Albion Online vorgestellt. Nun wurde dieses auch veröffentlicht!

Mit "Hector" wurde nun das große Update zu Albion Online live geschaltet, das gleichzeitig den Startschuss für den Endspurt bis zum offiziellen Launch des Sandbox-MMORPGs am 17. Juli 2017 gibt. Der letzte große Patch vor der Veröffentlichung als Release-Version bringt zahlreiche neue Features mit sich. In den kommenden Wochen will sich das Entwicklerteam von Sandbox Interactive nun auf die Optimierung sowie das Ausmerzen von Bugs konzentrieren.

Die wichtigsten neuen Features des Updates (lt. Herstellerangaben) im Überblick:

Der Schwarzmarkt: Der Schwarzmarkthändler ist ein neuer Nicht-Spieler-Charakter in Caerleon. Aber er ist kein gewöhnlicher NPC mit unbegrenztem Bedarf. Die Menge an Waren, die er zu kaufen bereit ist, wird direkt von der Anzahl, der in der gesamten Welt von Albion getöteten Monstern beeinflusst. Von ihm angekaufte Ausrüstung landet über dunkle Kanäle bei Monster-Horden und in Kisten, die über ganz Albion verteilt sind. So dass nach wie vor alle Gegenstände im Spiel von Spielern hergestellt sind.

Neue Höllentore: Diese vor allem für PvP-Kämpfe entworfenen Zonen, sind bereits jetzt ein äußerst beliebtes Element bei den Spielern. Die überarbeiteten Tore erhielten ein komplett neues Map-Layout, drei verschiedene Schwierigkeitsstufen der Höllentore sowie diverse Verbesserungen der zugrundeliegenden Spielmechanik.

Verbesserungen in den Outlands: Bereits mit dem letzten Update „Galahad“ wurden die Outlands grundlegend verändert. Mit "Hector" werden sie weiter verbessert. Zum Beispiel wurden sämtliche Städte und Häfen aus den schwarzen Zonen entfernt. Stattdessen gibt es nun ein Portal in Caerleon, welches die Stadt mit den verschiedenen Gebieten der Outlands verbindet. Auch die Verteilung der Ressourcen in den Outlands wird angepasst.

... und vieles mehr: Von neuen Reittieren bis hin zu Updates des User-Interfaces, verfügt Hector über eine Vielzahl von weiteren Neuerungen und Verbesserungen. Alle Details zum Update sind unter folgendem Link verfügbar.