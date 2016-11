Der deutsche Entwickler Sandbox Interactive hat dem Online-Rollenspiel Albion Online das umfassende Faye-Update spendiert, das den Titel um zahlreiche Inhalte erweitert.

Albion Online befindet sich derzeit in einer finalen Beta-Testphase und wird gegenwärtig von 170.000 sogenannten Gründern gezockt. Diese dürfen sich nun über das Inhalts-Update namens Faye freuen. Dieses ist verhältnismäßig umfangreich und bringt neue Features, Inhalte, Verbesserungen und Bugfixes mit sich.

Der Wald wird in Faye als fünftes Biom nach Albion gebracht, so dass die Spielwelt künftig vielfältiger ausfallen soll. Wie in den anderen Biomen zuvor finden sich auch im Wald-Biom die passenden Ressourcen, Tiere und Kreaturen. Lebende, wandernde Bäume, Waldgeister oder auch die Keepers of Albion sind dort beispielsweise zu finden.

Neue Wachtürme sollen ein Hindernis oder eine Hilfe darstellen, je nachdem auf welcher Seite des Gesetzes ihr euch befindet. Für Gildenkämpfe wurden die gelben und roten Zonen wieder eingeführt. Im Kampf Gilde gegen Gilde gibt es damit zwei Zonen, in denen die PvP-Kämpfe nicht ganz so hart ausfallen, wie in den schwarzen Zonen. Musikalisch gibt es 19 speziell komponierte Hintergrund-Tracks sowie die komplett neue Emote-Mechanik, über die ihr andere Spieler begrüßen, verspotten oder diesen applaudieren könnt.