Im großen Hector-Update widmen sich die Entwickler des MMOs vor allen Dingen der Umgestaltung der Outlands; diesbezüglich haben sich die Macher nun im Detail geäußert.

Das Hector-Update ist das letzte seiner Art vor dem offiziellen Launch des Spiels. Neben vielen anderen Veränderungen gibt es dabei auch Verbesserungen für die Outlands. Was sich in den gesetzlosen Gebieten so alles tut, dazu hat sich Game Director Robin Henkys in einem Entwicklervideo geäußert; dieses könnt ihr euch im Anschluss an die Meldung ansehen.

Ein Überblick über die wichtigsten Outland-Verbesserungen (laut offiziellen Angaben):

Ressourcenverteilung und weitere Änderungen: Zwei Änderungen betreffen die Ressourcenvorkommen in den Outlands: Erstens wird die Ressourcenverteilung verändert. Alle Teile der Outlands erhalten die gleiche Menge an Ressourcen. Allerdings verfügen die schwierigeren schwarzen Zonen innerhalb der Outlands zusätzlich über eine deutlich höhere Anzahl verzauberter Rohstoffe als die einfacheren. Dies macht die Outlands nun wesentlich attraktiver für Sammler.

Zudem werden die Spähturm-Gebiete innerhalb der Outlands aufgewertet, um sie attraktiver für den Gilde-vs-Gilde-Kampf zu machen. Die Spähtürme werden nach dem Update die einzigen Gebiete in Albion sein, in denen Ressourcen der Stufe 8 verfügbar sind. Darüber hinaus spawnen die Rohstoffe zu Beginn der jeweiligen Primetime des Gebietes, so dass die Spieler sofort mit dem Sammeln beginnen können.

Da die Häfen und Städte in den Outlands mit dem kommenden Hector-Update verschwinden, weist Sandbox Interactive auch darauf hin, dass ihr in den dortigen Banken und auf den Marktplätzen gelagerten Gegenstände einsammeln solltet, um diese nicht zu verlieren. Das sollte bis zum 07. Juni 2017 geschehen.