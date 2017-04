Albion Online befindet sich aktuell in der finalen Beta-Phase und die Veröffentlichung steht kurz bevor. Das Update „Galahad“ erschien am 13. März und Sandbox Interactive hat seither massig Feedback von den Spielern gesammelt. Jetzt gab der Entwickler bekannt, was für Änderungen es bis zum Launch und darüber hinaus noch geben soll.

Für den geplanten Release von Albin Online am 17. Juli, hat Sandbox Interactive noch einiges vor. Der Entwickler kündigte heute umfrangreiche Änderungen an seinem Spiel an, bevor es offiziell erhältlich ist. Vor allem betroffen sind davon das Wirtschaftssystem und die PvP-Kämpfe in den Höllentoren. Demnach sollen Gegner im Spiel zukünftig nur noch Gegenstände droppen, die vorher von Spielern hergestellt und bei einem Schwarzmarkt-NPC verkauft wurden. Über den Preis den die Spieler bestimmte Gegenstände bekommt, richtet sich dabei nach einem Angebot-Nachfrage-Prinzip, das wiederum von der Anzahl der getöteten Gegner abhängig ist.

Je öfter ein Gegner getötet wird, der diese zu verkaufenden Gegenstände fallen lässt, desto höher muss die Nachfrage danach sein. Demnach steigt auch der Preis, den Spieler für das Item beim Schwarzmarkt-NPC bekommen. Zudem sollen die Mobs deutlich mehr und bessere Items beim Absterben hinterlassen. Ein ähnlich innovatives Prinzip will Sandbox Interactive auch in Hinsicht auf Ausrüstung einfügen. Jedes im Spiel verfügbare Ausrüstungsteil soll demnach von Spielern hergestellt sein.

Des Weiteren soll das PvP-System nochmal einige Änderungen erfahren. Unter anderem sind die Möglichkeiten zum Ausweichen des Gegner-Teams und das Hineinziehen von Monstern, in einen laufenden PvP-Kampf, wodurch PvE-Komponente zu wichtig wird, ganz oben auf der Agenda. Aktuell arbeite das Team daran, das Konzept neu zu überarbeiten und neue Höllentor-Karten zu erstellen, die kurz vor oder nach dem offiziellen Start von Albion Online implementiert werden.

Neben den beiden großen Änderungen am Wirtschafts- und PvP-System sind auch kleinere Quality of Life- und Performance-Verbesserungen geplant.Darunter unter anderem

Verbesserte Lebensqualität für Gilden

Stapeln von Gegenständen und verbessertes Markt-Interface

Verbessertes Tutorial-System

Überarbeitung des Reputationssystems

Neues Map-Design für das Gilde vs. Gilde-Spiel (GvG) in den Heimatgebieten

Ermöglichen von Open-World-GvG

Verbessertes Wertesystem für Spähturmterritorien

Verbesserung der Spiel-Performance

Vermeidung von Nahrungsmittelkrisen nach dem Release-Wipe

Viele weitere Arbeiten am Balancing, Polishing, Bug-Fixing und Unmengen an kleine Verbesserungen

Was sagt ihr zu den Änderungen, die zu Release von Albion Online auf euch zukommen? Seid ihr damit zufrieden?