Alan Wake erfährt eine Fortsetzung, allerdings nicht in Form eines Videospiels. Stattdessen wagt der gleichnamige Schriftsteller den Sprung ins Fernsehen ...

Kein zweites Spiel, sondern eine TV-Serie zu Alan Wake soll der nächste Schritt für die Marke werden: Das 2010 für die Xbox 360 erschienene Mystery-Adventure kommt also ins Fernsehen.

Die Website Variety berichtet, dass derzeit an einer entsprechenden Umsetzung gearbeitet wird. Daran beteiligt sei auch Sam Lake, seinerzeit Writer für das Spiel. Er soll als Executive Producer an der Serie arbeiten. Außerdem habe man bereits Peter Calloway (u.a. Marvel's Cloak and Dagger, Under the Dome) als Showrunner verpflichtet. Derzeit soll sich das Projekt noch in einer sehr frühen Phase befinden, so dass weitere Informationen, etwa zum Cast oder einem Starttermin, ausbleiben.

Jedoch verriet Sam Lake, dass neben Alan Wake auch andere Charaktere aus dem Spiel eine wichtige Rolle in der Serie spielen sollen. Darüber hinaus diene Geschichte des Spiels als Ausgangspunkt und auch einige Ideen für das nie umgesetzte Sequel könnten ihren Weg in die TV-Adaption finden.