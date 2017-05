Kurzinfo

In dem exklusiven Xbox-360-Titel schlüpft ihr in die Rolle von Alan Wake, der als Thriller-Bestsellerautor seinen Lebensunterhalt mit den Ängsten anderer verdient. Alan ist in der nur scheinbar friedlichen Stadt Bright Falls im Staat Washington gefangen, in die er kam, um dem traumatischen Verlust seiner Verlobten zu entfliehen. Nun muss er Stück für Stück ein Geheimnis lüften, um zu verhindern, dass er für immer in einer alptraumhaften Welt gefangen bleibt.