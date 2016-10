Akiba's Beat erscheint im kommenden Jahr auch bei uns in Europa. Der Publisher PQube hat den Veröffentlichungszeitraum eingegrenzt.

Der Publisher PQube hat via Pressemitteilung angekündigt, dass Akiba's Beat auch in Europa erscheinen wird. Im Action-Rollenspiel kämpft ihr passend zur Hintergrundmusik und müsst im richtigen Moment agieren. Dabei wappnet ihr euch den Weg durch ein alternatives Akihabara und beschützt die Stadt vor einer dunklen Bedrohung. Erstmals in Europa wird der Titel am Wochenende auf der Comic-Con in London präsentiert werden.

Eine Veröffentlichung bei uns auf der PlayStation 4 und PlayStation Vita ist für das erste Quartal 2017 geplant; der genaue Termin steht jedoch noch aus. In Japan erscheint der Titel bereits am 15. Dezember für die PlayStation 4.