Die actionreiche Kampf-Flugsimulation Air Missions: HIND soll nach dem PC nun auch die Microsoft-Heimkonsole Xbox One unsicher machen. Eine entsprechende Spielversion wurde nun angekündigt.

Die Entwickler haben heute eine Xbox-One-Fassung von Air Missions: HIND offiziell bestätigt. Die Konsolenversion wird dabei gar nicht mehr lange auf sich warten lassen: Schon ab dem 14. Juni 2017 werdet ihr in den russischen Mi-24 Hind Assault Helicopter steigen und losballern dürfen.

Am gleichen Tag wird der Titel auf dem PC den Early Access verlassen und auch für diese Plattform als Vollversion verfügbar sein. Bis dato gab es für den heimischen Rechenknecht lediglich eine Vorabversion.

In der fertigen Fassung erwarten euch vier verschiedene Umgebungen, in denen es internationale Konflikte mit Waffengewalt in der Luft zu lösen gilt. 15 Missionen müsst ihr meistern; zudem ist auch ein kooperativer Multiplayer-Modus neben den Singleplayer-Modi vertreten. Auf der Xbox One sind zudem drei DLC-Pakete enthalten, die bereits via Steam verfügbar gemacht wurden. Der Preis soll bei 16,99 Dollar für die Vollversion liegen; DLCs können bei Steam auch separat für 2,99 Dollar erworbenw erden.