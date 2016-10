Wer sich im Zweiten Weltkrieg und in weiteren Settings in virtuelle Lüfte begeben möchte, der bekommt mit der neu angekündigten Ultimate Edition von Air Conflicts: Secret Wars in diesem Herbst die passende Gelegenheit.

Die neue Edition des bekannten Spiels, das euch auch im Ersten Weltkrieg sowie beispielsweise an der Seite der großen Widerstandstandsbewegungen dieser Zeit wie der französischen Maquis oder der jugoslawischen Partisanen antreten lässt, erscheint für Sonys PlayStation 4.

In dieser PS4-Fassung wurden diverse Verbesserungen basierend auf Spieler-Feedback vorgenommen. Künftig ist die Kontrolle eines ganzen Geschwaders möglich; zudem werden Move-Controller und auch Head Tracking unterstützt. Zwei Schwierigkeitsstufen sind für jede Mission einzeln wählbar; außerdem gibt es zwei Spielmodi, wobei der Arcade-Modus vereinfacht und leicht zu meistern ist. Der Simulations-Modus ist dagegen deutlich realistischer. Im Multiplayer-Part dürfen bis zu acht Spieler lokal oder online zocken. Der konkrete Termin steht allerdings noch aus.