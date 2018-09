Irgendwo aus der Versenkung der Hölle kommt Agony und bahnt sich, festhalten, den Weg auf die Switch!

Agony gilt als die Enttäuschung des Jahres. Das Survival-Horrorspiel, bei dem ihr ohne Erinnerung in einer sehr fleischigen Hölle aufwacht und eure Seele von Körper zu Körper wandern lassen könnt, solltet ihr unverhofft von einem Dämonen überrascht werden. Was sich ursprünglich als atmosphärisch vielversprechend präsentierte, wurde zur spielerischen Totalentgleisung. Auch einige Schnitte fanden Fans überhaupt nicht lustig. Nun kommt der USK ab 18 Titel also auch auf die Switch. Einen Release-Termin gibt es noch nicht, doch der polnische Publisher Forever Entertainment gab an, dass Agony noch 2018 der Plattform einen Besuch abstattet.

Aber es gibt auch bessere Nachrichten: Das auf Steam sehr erfolgreiche Spiel Bad Dream: Coma erscheint ebenfalls für Nintendos Hybridkonsole. Das Point-and-Click-Adventure zeichnet sich durch sein minimalistisches Design aus.

Was haltet ihr von diesen ungewöhnlichen Ankündigungen?