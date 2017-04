Volition werkelt derzeit an Agents of Mayhem, dem ersten Spiel nach der abgedrehten Saints-Row-Reihe. Ein Leak sorgt nun dafür, dass der geplante Veröffentlichungszeitraum vorzeitig bekannt wurde.

Geleakter Trailer offenbart groben Termin (03. April 2017 - 06:11 Uhr)

Über das Wochenende ist im Netz ein geleakter Trailer zu Agents of Mayhem im Netz aufgetaucht. Da dessen Release offenbar noch nicht geplant war, wurde dieser zwischenzeitlich wieder entfernt. Dennoch wurde so auch ein entscheidendes Details publik.

Bislang gab es für das im Juni 2016 angekündigte Spiel nämlich noch keine konkretere Angaben zum Veröffentlichungszeitraum, dieser wird jedoch auch am Ende des im Comic-Stil gehaltenen Spin-Offs zu Saints Row thematisiert. Das im gleichen Spieluniversum angesiedelte Open-World-Action-Vergnügen soll demnach im August 2017 erhältlich sein.

Viele Details zum Anti-Helden-Spiel sind bis dato noch nicht bekannt, in Anbetracht des näher rückenden Release-Zeitraums sollte sich das aber schon bald ändern. Wir halten euch zum Titel sowie zu diesem Gerücht natürlich auf dem Laufenden.

Update: Konkreter Termin offiziell bestätigt (03. April 2017 - 12:13 Uhr)

In einer offiziellen Pressemeldung wurde nun der Erscheinungstermin kurz nach dem Leak auch fixiert: Ab dem 18. August 2017 werdet ihr in Agents of Mayhem in die Straßen von Seoul eintauchen dürfen. Gleichzeitig veröffentlichte man den angesprochenen Trailer nun auch offiziell; diesen könnt ihr euch im Folgenden ansehen.