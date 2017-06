Johnny Gat in Day-One-Edition am Start

Ab dem 18. August 2017 wird Agents of Mayhem aus dem Hause der Saints-Row-Macher erhältlich sein. Frühentschlossene Käufer des neuen Titels dürfen sich dann auch auf ein altbekanntes Gesicht freuen.

Wie in einer Pressemeldung heute bestätigt wurde, kommen Saints-Row-Fans mit der Day One Edition von Agents of Mayhem voll und ganz auf ihre Kosten. Der Kult-Charakter Johnny Gate wird nämlich auch nach Seoul kommen und an der Seite von Hollywood, Hardtack, Fortune und Co. in die Schlacht gegen Legion ziehen.

Johnny Gat und alle zugehörigen Boni werden in der Day One Edition auf allen Plattformen - also PC, Xbox One und PS4 - im Handel sowie als Vorbesteller-Bonus der digitalen Version auf Steam zu haben sein. Er stellt dann den 13ten Agenten im Spiel dar. Im Paket enthalten sind eigene Heldenmissionen, ein persönliches Fahrzeug sowie Charakter- und Waffen-Skins. Zusätzlich leiht Daniel Dae Kim Johnny erneut seine Stimme. Einen ersten Trailer zur Ankündigung könnt ihr euch anbei ansehen.

Vorbesteller der digitalen Non-Steam-Version erhalten Lazarus als 13ten Agenten. Der exklusive Charakter ist die Fusion einer Frau mit einer Maschine. Zusätzlich zu Lazarus bietet die digitale Vorbesteller-Version das "Legal Action Pending Skin Pack" für Hollywood, Hardtack, Fortune, Braddock, Yeti, Daisy Red Card, Rama und Joule.