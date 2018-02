Mit Agents of Mayhem hat Volition im Sommer 2017 ein Spin-Off zur Saints-Row-Reihe auf den Markt gebracht. Nun steht eine weitere recht coole Umsetzung der Marke auf dem Programm.

Mit hohen Erwartungen war das Saints-Row-Spin-Off Agents of Mayhem im vergangenen Jahr gestartet, konnte diese aber nicht wirklich erfüllen und verkaufte sich eher schlecht als recht. Daher kam es beim Entwicklerstudio in der Folge auch zu Entlassungen. Dennoch steht nun eine neue Umsetzung an, die sich jedoch an einen anderen Kundenkreis richtet.

Academy Games, ein Hersteller von Tabletop-Umsetzungen, hat nun nämlich das Brettspiel "Agents of Mayhem: Pride of Babylon" offiziell angekündigt. Finanziert werden sollte dieses über eine Crowdfunding-Kampagne bei Kickstarter - und man war prompt erfolgreich. Mit knapp 102.000 Euro liegt man bereits deutlich über dem ursprünglich anvisierten Zielbetrag von knapp 25.000 Euro. Dieser Erfolg lässt sich sicherlich auch durch Academy Games selbst erklären, denn der Hersteller war bereits mit anderen ähnlichen Umsetzungen sehr erfolgreich.

"Agents of Mayhem: Pride of Babylon" soll auf ein 3D-Brett setzen, auf dem auch später zerstörbare Gebäude errichtet werden. Die Spielmechanik wird als "Team vs. Team Skirmish" umschrieben; spielen können dabei zwei bis vier Spieler. Ihr werdet dabei eine Handlung nachspielen, wobei jede einzelne Entscheidung einen Einfluss auf den Spielverlauf und die Kampagne haben soll. Entweder seid ihr dabei für die Legion oder aber für die Mayhem unterwegs.

Andere Features sind dank Gadget-Karten individualisierbare Charaktere, Charakterfortschritt und eben die narrative Kampagne. Und auch der Humor soll beim Spiel nicht zu kurz kommen. Für 90 Dollar erhalten Unterstützer der Kampagne das Spiel, die erste Erweiterung und alle Zusatzziele. Für 115 Dollar gibt es darüber hinaus auch die PC-Vollversion des eigentlichen Videospiels.