Age of Empires IV

Microsoft bringt die populäre Echtzeit-Strategiereihe Age of Empires zurück!

Das 20-jährige Jubiläum der Reihe hat der Konzern zum Anlass genommen, einen vollwertigen vierten Teil von Age of Empires offiziell anzukündigen. Für die Entwicklung zeichnet Relic Entertainment (Warhammer 40.000: Dawn of War, Company of Heroes) verantwortlich.

Weitere Einzelheiten oder ein Veröffentlichungstermin liegen derzeit noch nicht vor.