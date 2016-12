Wer sich für die HD-Neuauflage des klassischen Strategiespiels Age of Empires II interessiert, der darf sich noch in diesem Jahr über eine umfangreiche neue Erweiterung freuen.

SkyBox Labs und Forgotten Empires haben offiziell bestätigt, dass Age of Empires II: HD Edition noch in diesem Jahr ein neues Add-on erhält. Rise of the Rajas soll mit neuen Inhalten demnach in der kommenden Woche am 19. Dezember 2016 aufschlagen - über 17 Jahre nach dem Release des Originalspiels.

In Rise of the Rajas dürft ihr euch über gleich vier neue Zivilisatzionen freuen: Burmese, Khmer, Malay und Vietnamesen. Diese bekommen jeweils eine komplett vertonte neue Kampagne (Gajah Mada, Suryavarman I, Bayinnaung und Le Loi) spendiert. Mit dem Kriegselefanten und dem Imperial Skirmisher gibt es zwei generelle neue Einheiten. Im Übrigen erwarten euch eine verbesserte KI, neue Umgebungen, fünf neue Zufallskarten, fünf neue Special Maps, fünf neue Real World Maps, 13 neue Terrains, neue Objekte im Szenario-Editor und ein Zuschauermodus.