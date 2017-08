Age of Empires II & III

Nach dem ersten Teil von Age of Empires wird sich Microsoft auch die beiden anderen nummerierten Ableger der Serie vorknöpfen.

Im Rahmen der Feierlichkeiten des 20. Jubiläums der Reihe auf der gamescom kündigte Microsoft sowohl Age of Empires II: Definitive Edition als auch Age of Empires III: Definitive Edition an.

Mehr zu den beiden Projekten, etwa was die Age of Empires II: Definitive Edition von der vor vier Jahren veröffentlichten Age of Empires: HD Edition unterscheidet oder entsprechende Veröffentlichungstermine, verriet Microsoft jedoch zu diesem Zeitpunkt noch nicht.

Neben dieser Ankündigung enthüllte Microsoft auf der gamescom übrigens auch einen brandneuen Teil der Serie und gab den Termin für die Definitive Edition des ersten Teils bekannt. Für Strategie-Fans gibt es dieser Tage also reichlich Grund zur Freude.