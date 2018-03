Age of Empires Definitive Edition ist durch und durch ein Spiel für Liebhaber des 20 Jahre alten Originals. Ganz dem originalen Stil verpflichtet, bekam der Titel eine grafische Generalüberholung spendiert, die ihresgleichen sucht. Das beginnt bei der detailverliebten Überarbeitung von Einheiten und Gebäuden und endet bei neu hinzugefügten Animationen noch lange nicht. Age of Empires Definitive Edition sieht dadurch sogar noch besser aus als das bereits erhältliche Age of Empires II HD – das sich nichtsdestotrotz als die weitaus bessere Neuauflage erweist.

Zahlreiche Ruckler, massive Bugs und KI-Aussetzer sowie die Übernahme so mancher mittlerweile ziemlich altbackener Spielfunktion machen AoE DE zu einem mahnenden Beispiel dafür, wie eine Neuauflage nicht ausfallen sollte. In seinem momentanen Zustand kann der Titel nur eisernen Fans empfohlen werden und solchen, die diesen Klassiker endlich mal wieder online spielen wollen.

