Die Strategie-Reihe Age of Empires feiert in diesem Jahr ihr 20-jähriges Jubiläum. Das gilt es natürlich gebührend zu feiern.

Auf der PC Gaming Show tätigten die Microsoft Studios in Person von Creative Director Adam Isgreen eine weitere Ankündigung. Anlässlich des 20-jährigen Jubiläums der Franchise wird das erste Age of Empires im Rahmen einer Definitive Edition neu aufgelegt. Die Remastered-Version des Klassikers aus dem Jahre 1997 wurde dabei auf allen Ebenen überarbeitet.

So bietet euch die Age of Empires: Definitive Edition eine 4K-Grafik, wobei alle Texturen zeitgemäß und hochauflösend gestaltet wurden. Zudem gibt es eine Zoom-Funktion, in deren Rahmen ihr in verschiedenen Stufen rein und raus zoomen könnt. Auch der Soundtrack wurde komplett neu aufgenommen. Und zudem hat man sich des Gameplays angenommen und diverse Verbesserungen gegenüber dem Original integriert.

Der Multiplayer-Modus wird via Xbox Live abgewickelt werden und soll im Vorfeld der Veröffentlichung im Rahmen einer Beta ausgetestet werden. Die Testphase startet später in diesem Jahr, Registrierungen sind aber schon jetzt über die offizielle Webseite möglich. Ein spezielles Event zum Spiel soll es zudem auf der gamescom 2017 in Köln im August geben.