So entschuldigt sich Microsoft bei den Vorbestellern

Age of Empires: Defintive Edition

Die Microsoft Studios wollen die Verschiebung von Age of Empires: Defintive Edition wiedergutmachen. Unter anderem gibt es für einige Vorbesteller Geld zurück und ein kostenloses Spiel.

Age of Empires: Defintive Edition sollte ursprünglich bereits am 18. Oktober erscheinen. Gerade mal eine Woche vor dem angepeilten Release verschob Microsoft die Veröffentlichung auf das Frühjahr 2018. Einen genauen Release-Termin gibt es immer noch nicht, allerdings kündigte der Entwickler nun Wiedergutmachung für alle Vorbesteller an.

Zum einen gibt es Geld zurück. Microsoft hatte versehentlich einigen Vorbestellern den Kaufbetrag pünktlich zum geplanten Release abgebucht. Alle, bei denen das der Fall war, bekommen demnächst eine E-Mail von Microsoft mit weiteren Details. Zudem gibt’s für die Umstände, die die versehentliche Abbuchung mit sich brachte, ein kostenloses Spiel obendrauf. Alle, denen versehentlich das Geld abgebucht wurde, bekommen Rise of Nation: Extended Edition kostenlos. Dazu verspricht Microsoft mehr Informationen im Laufe der nächsten Woche.

Noch keine Ideen für Weihnachten? – Top 10: Die Games-Geheimtipps zum Fest

Zu guter Letzt erhalten nun, entgegen der Ankündigung zur Verschiebung, dass einige tausend neue Leute in die Beta eingeladen werden, alle Vorbesteller Zugang zur laufenden, geschlossenen Beta von Age of Empires.