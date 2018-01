Age of Empires: Definitive Edition

Was lange währt, wird endlich gut: Nachdem es im vergangenen Jahr 2017 ja nicht mehr mit einem Release der Age of Empires: Definitive Edition geklappt hat, hat die Neuauflage des Echtzeit-Strategie-Klassikers nun ein neues Release-Datum verpasst bekommen.

Unter Strategie-Fans war die Enttäuschung sicherlich groß, als Microsoft im vergangenen Jahr verkündete, dass die HD-Neuauflage von Age of Empires nicht wie geplant 2017 erscheinen wird. Stattdessen vertröstete man die Anhänger auf das Frühjahr 2018 und sorgte für Vorbesteller auch für eine Entschädigung. Nun gibt es aber endlich Licht am Ende des Tunnels!

In einer Pressemail wurde heute nämlich der neue Release-Termin für die Age of Empires: Definitive Edition genannt. Das Strategie-Epos erscheint demnach am 20. Februar 2018 für Windows 10 PC zum Preis von 19,99 Euro.

Für dieses Geld erstrahlt das Spiel in gänzlich neuem Glanz, denn neben weiteren neuen Features erwartet euch auch eine 4K-Auflösung. Die weiteren Optimierungen des Spiels, das ursprünglich vor 20 Jahren veröffentlicht wurde und seiner Zeit als eines der besten Echtzeit-Strategiespiele überhaupt zählt, sehen laut offiziellen Angaben wie folgt aus:

Neue Assets für eine moderne 4K-Auflösung

Online-Gaming mit Xbox LIVE (neben der Funktion, über LAN zu spielen)

Neuaufnahme des ursprünglichen Soundtracks mit neuer Orchestrierung

Kampagnen-Erzählungen für jede Mission

Verbesserung des Kampagnen- und Szenarien-Editors

Individuell von Spielern entworfene Szenarien, Kampagnen und Karten können künftig über die offizielle Webseite AgeOfEmpires.com mit anderen Gamern geteilt werden.