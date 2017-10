In letzter Sekunde verschoben

Age of Empires: Definitve Edition

Kurz vor dem geplanten Release von Age of Empires: Definitive Edition, gibts eine schlechte Nachricht für alle Fans der Reihe. Der Release-Termin wurde nach hinten verschoben. Einen neuen Termin gibt es derweil noch nicht.

Schlechte Nachrichten für alle Strategie-Fans. Die Microsoft Studios haben Age of Empires: Definitve Edition, die Neuauflage des ersten Teils in letzter Sekunde verschoben. Bereits in sechs Tagen sollte es eigentlich soweit sein und das Spiel erscheinen. Nun ist es erst im Frühjahr 2018 soweit.

Die Entwickler haben auch einen Grund für die Verschiebung genannt. Demnach habe man einfach noch nicht das Ziel erreicht, dass man sich selber gesteckt habe. Age of Empires sei ein Klassiker, der mit Vorsicht behandelt werden müsse. Technologien schreiten voran und demnach ändere sich die Erfahrung der Spieler des Genres. Man wolle das Spiel nicht exakt gleich machen, sondern so, wie sich die Spieler an das Spiel erinnern. Die Frage, die man sich stelle lautet, wie modernisiere man das Spiel, ohne den Spaß, die Entdeckungsfreude und die Magie des Orignals zu verlieren?

Damit könnt ihr euch die Zeit vertreiben: Die Spiele-Highlights im Oktober

Um das rauszufinden, und es möglichst gut umzusetzen, brauchen die Entwickler noch ein wenig mehr Zeit für Age of Empires. Einen kleinen Trost für alle Fans gibt es. Die Microsoft Studios wollen tausende von neuen Spielern in die laufende Beta des Spiels einladen und so mehr Feedback einholen.

Seid ihr sehr traurig über die Verschiebung von Age of Empires: Definitive Edition oder denkt ihr, lieber länger warten und dafür ein Spiel bekommen, dass dem Original würdig ist?