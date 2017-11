Age of Empires: Definitive Edition

Eigentlich sollte die Definitive Edition des Strategie-Klassikers Age of Empires ja noch in diesem Jahr erscheinen, doch daraus wurde bekanntermaßen nichts. Vorbesteller werden deshalb nun entschädigt.

Wer sich die Age of Empires: Definitive Edition schon voller Vorfreude auf einen Strategie-Winter vorbestellt hatte, wurde enttäuscht: Die PC-Neuauflage des Klassikers erscheint nun erst im kommenden Jahr 2018, wie im Oktober bekannt gegeben wurde. Mitunter wurden aber dennoch bereits versehentlich die Beträge von den Konten von Vorbestellern abgebucht. Jetzt reagieren die Macher.

In einem Update des Entwicklerstudios wird nun bestätigt, dass alle versehentlichen Abbuchungen durch entsprechende Erstattungen korrigiert werden; die zugehörigen Vorbestellungen werden zudem ordnungsgemäß storniert.

Wer anschließend trotzdem wieder eine neue Vorbestellung abgeben will, erhält als weitere Entschädigung mit Rise of Nations: Extended Edition ein anderes Strategiespiel für Windows 10 gänzlich kostenlos, um die Wartezeit bis zum Release der Age of Empires: Defintive Edition zu überbrücken. Eine entsprechende E-Mail mit einem Download-Code und weiteren Infos wird innerhalb der nächsten Woche verschickt.

Zudem profitieren alle früheren sowie neuen Vorbesteller noch insofern, als diese eine sichere Einladung zur bevorstehenden Beta-Testphase der Definitive Edition erhalten werden. Einen Termin für diese Closed Beta gibt es gegenwärtig aber ebensowenig wie ein finales Release-Datum für die fertige Spielversion.