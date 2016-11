Auch Activision Blizzard hat zusammen mit Blizzard Entertainment neue Geschäftszahlen vorgelegt. Dabei konnte man auch verkünden, dass beide Unternehmen soviele aktive monatliche Nutzer zählen, wie nie zuvor.

Wie aus dem Finanzbericht zu den Zahlen des dritten Quartals des Geschäftsjahres hervorgeht, haben die Erfolge von Overwatch, das mittlerweile 20 Millionen Nutzer zählt, und World of WarCraft: Legion Blizzard Entertainment zu einem neuen Höhenflug verholfen. Allein die Spiele der Kultentwickler zählen insgesamt nunmehr erstmals mehr als 42 Millionen aktive Nutzer je Monat.

Die Zahl ist umso beachtlicher, wenn man bedenkt, dass dies einer Steigerungsrate von 25 Prozent im Vergleich zum letzten Quartal sowie gar von 50 Prozent im Vergleich zum Vorjahr entspricht. Konkrete Abonnentenzahlen zu World of WarCraft blieb Blizzard aber weiter schuldig. Diesbezüglich wiederholte man lediglich 3,3 Millionen Verkäufe des aktuellen Add-ons am Launch-Tag, welches damit alle vorherigen Erweiterungen diesbezüglich hinter sich ließ.

Activision hat mit 46 Millionen aktiven monatlichen Nutzern ebenfalls einen neuen Rekord in dieser Kategorie aufgestellt; die Wachstumsrate in den vergangenen beiden Jahren liegt damit bei 18 Prozent. Unter anderem hat auch die Call-of-Duty-Franchise im Bereich der aktiven Spieler wieder zugelegt und einen Franchise-Rekord aufgestellt.

Was das Zahlenwerk betrifft, so verkündete Activision Blizzard einen Umsatz von 1,57 Milliarden US-Dollar für das Quartal; das entspricht einer Steigerung von 58 Prozent im Vergleich zum gleichen Quartal des Vorjahres. Vor allen Dingen im digitalen Bereich konnte man - auch durch den Verkauf von Ingame-Inhalten - zulegen. Seit dem letzten Quartal legte man hier um 18 Prozent auf 1,34 Milliarden Dollar zu; im Jahresvergleich liegt das Plus bei satten 114 Prozent.

Für die Zukunft legt das Unternehmen große Hoffnungen in Destiny 2, das im kommenden Jahr auch zahlreiche neue Spieler anziehen soll. Helfen soll dabei eine neue Herangehensweise an die regelmäßige Lieferung frischer Inhalte für das Sci-Fi-Sequel. Dies war noch das größte Problem beim ersten Teil.