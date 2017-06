Kurz vor dem Start der E3 in Los Angeles hat nun auch Activision sein Line-up für die wichtige Branchenmesse bekannt gegeben.

Auf der E3 wird der Publisher allen voran natürlich den neuen Shooter Call of Duty: WWII zeigen. Wichtige Rollen wird aber auch den Titeln Destiny 2 und Crash Bandicoot N. Sane Trilogy zukommen. Vor allem Crash-Fans dürfen sich freuen, denn neben der PS4-Trilogie wird man auch eine "spezielle Ankündigung" rund um die Franchise tätigen; worum es sich dabei handeln wird, bleibt abzuwarten.

Das neue Call of Duty wird in Sachen prominenter Platzierung womöglich das größte Spiel der diesjährigen Messe sein. Erstmals wird Activision in Los Angeles Hand-on-Möglichkeiten bieten. Zudem wird man zum ersten Mal auch den Multiplayer-Part samt den "Divisions" zeigen. Auch der "War Mode", der in Zusammenarbeit mit Raven Software entsteht, wird Thema sein.