In diesem Fall kann man durchaus von einem Paukenschlag sprechen: Bei Activision, Publisher von Call of Duty, nimmt nun kein Geringerer als der CEO persönlich seinen Hut und tritt ab. Wir haben die Details zur Personalrochade!

Seit acht Jahren hat Eric Hirshberg beim Publisher Activision das Sagen und hat in dieser Position zahlreiche Teile der weltweit erfolgreichsten Shooter-Reihe, Call of Duty, angekündigt und vorgestellt. Hirshberg ist damit das wohl bekannteste Gesicht des Unternehmens, doch das wird sich bereits in Kürze ändern, denn der CEO nimmt nun seinen Hut.

Wie nun bestätigt wurde, tritt Eric Hirshberg als CEO von Activision Publishing zurück; der Personalwechsel soll im März 2018 über die Bühne gehen. Dem Unternehmen gehörte er bereits seit 2010 an und seitdem bekleidete er auch den CEO-Posten. In der Zeit, in der er das Sagen hatte, brachte Activision mit Call of Duty, Destiny oder Skylanders entweder bahnbrechende neue Teile bestehender Spielereihen oder aber auch komplett neue Franchises auf den Markt, die auch heute noch für Activision von hoher Bedeutung sind.

"Als Activisions CEO zu dienen war eine Ehre und auch ein Nervenkitzel", so Hirshberg in einem Statement. "Das ist ein aufregendes Unternehmen, das routinemäßig epische Spielerfahrungen für unsere Fans in einem Ausmaß abliefert, wie das sonst niemand kann." Zudem bedankte er sich beim "unglaublichen Team", das er im Rahmen eines "Privilegs" anführen durfte.

Wie es mit Hirshberg anschließend weiter geht, ist noch nicht bekannt. Und auch wer ihm auf dem CEO-Posten bei Activision nachfolgen wird, wird erst noch ausgelotet. Es wird also spannend sein, wie es beim Publisher von Call of Duty weiter geht und welche Auswirkungen das vor allen Dingen auf das populäre Shooter-Franchise hat.