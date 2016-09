Blizzard lässt euch nun euren Battletag so oft ihr wollt wechseln. Zumindest, solange ihr bereit seid, zu zahlen.

Bisher billigte Blizzard den einmaligen Wechsel des Battletags, sollte euch der Name beim ersten Mal misslungen sein. Wer Pech hatte und auf lange sicht auch mit dem zweiten Tag nicht zufrieden war, musste sich damit abfinden. Die gute Nachricht: Blizzard hat diese Sperre inzwischen aufgehoben. Die Schlechte: für jede Änderung nach dem ersten Mal werdet ihr zur Kasse gebeten. Und das nicht gerade billig. 10 US-Dollar berechnet das Studio für den Vorgang.

Battletags müssen nicht einzigartig sein. Das heißt, derselbe Battletag kann öfters vergeben werden. Allerdings muss er den Richtlinien von Blizzard entsprechen. Haltet ihr es für fair, dass der Wechsel eines Namens Geld kostet?

