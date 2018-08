Kurz vor Beginn der gamescom in Köln hat jetzt auch Activision nähere Details bekanntgegeben. Vier Titel werden vor Ort für alle Besucher anspielbar sein.

In Kürze findet die gamescom in Köln statt und jetzt hat auch Activision ihr Line-Up für die Spielemesse angekündigt. So könnt ihr beispielsweise Call of Duty: Black Ops IIII auf dem PC anspielen und auch Destiny 2: Forsaken ausprobieren. Ein Highlight dürfte wohl Sekiro: Shadows Die Twice von From Software sein, welches erstmals spielbar sein wird. Abgerundet wird die Liste schließlich mit der Spyro: Reignited Trilogy. Alle vier Titel werden für Besucher anspielbar sein und der Übersicht könnt ihr genauere Details zu den Inhalten der Versionen für die Gamescom entnehmen.

Call of Duty: Black Ops IIII (Halle 7.1 am ASUS-Stand)

Mehrspieler-Partien auf einer brandneuen Karte

Destiny 2: Forsaken (Halle 7.1 am Activision-Stand)

Neuer Hybrid-Modus Gambit erstmals anspielbar vor der Veröffentlichung am 4. September

Sekiro: Shadows Die Twice

Euch erwartet ein Einblick in das Sengoku-Japan des 16. Jahrhunderts. Dort trefft ihr auf riesige Feinde und lernt das neue Kampfsystem von From Software kennen.

Spyro: Reignited Trilogy (Halle 8.1 am Xbox-Stand)

Neues Gameplay von Spyro: Year of the Dragon ist erstmals spielbar.

Außerdem hat Activision bekanntgegeben, dass in Halle 5.2 am Stand von Game Legends zahlreiches Merchandise zu den Titeln angeboten wird. Darunter beispielsweise T-Shirts, Hoodies, Tassen, Figuren oder Poster.