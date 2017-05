Acer ist offizieller Partner des Red Bull Kumite 2017. Auf dem international renommierten eSports-Turnier treten die weltweit besten Street-Fighter-V-Spieler gegeneinander an.

Das dritte Red Bull Kumite 2017, das vom 27. bis 28. Mai im Salle Wagram in Paris stattfindet, wird dementsprechend auf Acer Predator XB271HK Monitoren ausgetragen. Zudem spendiert der Hersteller ein Acer Predator 21X Notebook als Hauptgewinn. Wer sich erinnert: beim Predator 21X handelt es sich um das weltweit erste Notebook mit Curved Display. Der 9.999 Euro teure bolide ist mit einem Intel i7 7820HK sowie zwei GTX-1080-Grafikkarten im SLI-Verbund ausgestattet.

Die zwei Finalisten des offenen Qualifikationsturniers am Samstag, den 27. Mai werden zusammen mit den 14 besten internationalen Street-Fighter-V-Spielern im Finale gegeneinander antreten. Das Finale wird in einem Doppel-K.-o.-Turnier am Sonntag, den 28. Mai ausgetragen. Wer Interesse hat, sich das Ganze anzuschauen: Das Red Bull Kumite 2017 wird an beiden Eventtagen live auf Twitch gestreamt. Weitere Infos zu dem Turnier gibt es unter www.redbullkumite.com/live-stream/.