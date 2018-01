Acer hat mit dem Nitro 5 sein erstes Gaming-Notebook mit neuesten AMD Ryzen Mobile Prozessoren angekündigt. Für die Grafik kommt eine AMD Radeon RX560X zum Einsatz.

Das Acer Nitro 5, dass gerade auf der CES in Las Vegas vorgestellt wird, richtet sich mit AMD Ryzen Mobile CPU und Radeon RX560X-Grafikkarte eher an Casual Gamer als an Hardcore-Zocker. Entsprechend ist das 15,6-Zoll-Notebook mit einem Full HD IPS-Display ausgestattet.

Das interne Solid-State-Laufwerk des Nitro 5 ist bis zu 256 GB groß und kann optional durch HDD-Speicher ergänzt werden. Bis zu 32 GD DDR4-Arbeitsspeicher können in dem Notebook eingesetzt werden. Eine Serviceklappe vereinfacht bei Bedarf die Aufrüstung von Massen- und Arbeitsspeicher. Ebenfalls im Paket sind Dual-Stream 802.11ac Wireless-Technologie und eine Vielzahl von Anschlüssen, einschließlich USB Type-C, HDMI 2.0 und Gigabit Ethernet.

Optisch will das Nitro 5 mit dezenter Laserstrukturierung im Kohlefaser-Design überzeugen. Auch auf Hintergrundbeleuchtung der Tastatur wird nicht verzichtet. Das Acer Nitro 5 wird voraussichtlich ab Ende März im Handel erhältlich sein. Preise werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.