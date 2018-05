Acer stellt auf seiner Global Press Conference in New York zwei neue Gaming-Notebooks vor: Das besonders leistungsstarke Predator Helios 500 mit Intel Core-Prozessoren der achten Generation bis zu Core i9 und das Predator Helios 300 in der limitierten White Edition.

Das Predator Helios 500 wurde für extremes Gaming entwickelt. Es verfügt über Intel-Prozessoren der achten Generation bis zu Core i9 und eine NVIDIA GeForce GTX 1070-Grafikkarte, die beide übertaktet werden können. Bis zu zwei 512 GB große, ultraschnelle NVMePCIe-SSDs im RAID-Verbund, Killer DoubleShot Pro-Vernetzung und bis zu 64 GB Arbeitsspeicher sorgen für kurze Ladezeiten.

Als Bildschirm dient ein 43,9 cm (17,3 Zoll) großes IPS-Display, wahlweise mit 4K-UHD-Auflösung, 60Hz Bildwiederholrate und 100 Prozent RGB Farbraumabdeckung oder Full HD-Auflösung und bis zu 144Hz Bildwiederholrate. Zudem wird NVIDIA G-SYNC sowohl auf dem eingebauten Panel als auch auf bis zu drei externen Monitoren unterstützt, die über zwei Thunderbolt 3-Ports sowie einen Display- und einen HDMI-2.0-Port bespielt werden können.

Für die Kühlung sorgen zwei innovative AeroBlade 3D-Metalllüfter von Acer und fünf Heatpipes, die kühle Luft zu den Schlüsselkomponenten des Geräts leiten und gleichzeitig heiße Luft abführen. Die Lüftergeschwindigkeit kann über die PredatorSense-App gesteuert und angepasst werden. Eine beleuchtete RGB-Tastatur bietet vier Lichtzonen mit Unterstützung für bis zu 16,8 Millionen Farben.

Seine Predator Helios 300-Serie erweitert Acer um eine neue Limited Edition mit ganz in Weiß gehaltenem Gehäuse mit goldenen Zierleisten. Das 39,6 cm (15,6 Zoll) große Full HD-IPS-Display der Predator Helios 300 Special Edition (PH315-51) soll mit der verbesserten Bildwiederholrate von 144Hz flüssiges Gameplay gewährleisten. Befeuert wird das Helios 300 von einem Intel Core i7-Prozessor der achten Generation, einer übertaktbaren NVIDIA GTX 1060-Grafikkarte, einer PCIe Gen 3 NVMe-SSD mit bis zu 512 GB und einer Festplatte mit bis zu 2 TB Speicherplatz.

Die Acer Predator Helios 500-Gaming-Notebooks sind voraussichtlich ab Mitte Juni zu unverbindlich empfohlenen Endkundenpreisen ab 1.899 Euro erhältlich. Das Predator Helios 300 in der limitierten White Edition wird voraussichtlich ab September zu einem unverbindlich empfohlenen Endkundenpreis ab 1.599 Euro erhältlich sein.