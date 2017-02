Dem Drang nach Größe bei Monitoren sind keine Grenzen gesetzt: Acer kündigte mit dem XR382CQK ein Curved-Display mit satten 37,5 Zoll an.

Beim Acer XR382CQK handelt es sich um einen Curved-Monitor mit einem Radius von 2.300 R mit einer Bilddiagonale von satten 37,5 Zoll. Verbaut ist ein IPS-Panel mit einer Auflösung von 3.840 x 1.600 Pixeln und einer Reaktionszeit von 5 ms sowie Blickwinkeln von 172/178 Grad und 300 cd/m² Helligkeit. Die Bildfrequenz liegt bei 75 Hz.

Der Brocken untersützt Adaptive Sync und wird via DisplayPort 1.2a und HDMI 2.0 mit Bildern versorgt. Hinzu kommt ein USB-Hub mit vier USB-3.0-Anschlüssen sowie ein Type-C-Anschluss. Zur Bildoptimierung stehen verschiedene Game Modes, Blue Light Reduction, Black Boost und eine Flicker-less-Technologie zur Verfügung.

Der Monitor, der mittels VESA-Befestigung auch an der Wand montiert werden kann, soll in Kürze zum Preis von schlappen 1.299 US-Dollar in den USA auf den Markt kommen. Ob, wann und zu welchem Preis das Display auch hierzulande aufschlägt, wird noch nicht erwähnt.