Im Januar 2019 erscheint Ace Combat 7: Skies Unknown für die Konsolen PS4 und Xbox One, wenig später dann auch eine PC-Fassung. Frühentschlossene Vorbesteller werden mit kostenlosen Vollversionsn für ihre Order belohnt.

Bandai Namco möchte möglichst vielen Spielern die Vorbestellung des neuen Ace Combat 7: Skies Unknown schmackhaft machen, das ab dem 18. Januar 2019 für PS4 und Xbox One erhältlich sein wird, ehe im Februar dann auch eine PC-Fassung nachfolgt. Deshalb hat man nun einen Vorbesteller-Bonus in Form einer kostenlosen Vollversion vorgestellt, die im Übrigen von der gewählten Plattform abhängt.

Anlässlich einer Präsentation im Hauptquartier in Tokio bestätigte Bandai Namco in Person von Producer Kazutoki Kono nun, dass alle Käufer von Ace Combat 7 auf der PlayStation 4 eine digitale Version von Ace Combat 5: The Unsung War für lau erhalten. Auf der Xbox One wird es insofern sogar noch etwas besser, als dass Spieler hier gar den direkten Vorgänger Ace Combat 6: Fires of Liberation umsonst erhalten. Auf den Konsolen dürfen sich Frühentschlossene mit den alten Titeln also schonmal gebührend auf den bevorstehenden Release einstimmen.

Darüber hinaus erhalten alle Vorbesteller von Ace Combat 7 auf PC, PS4 und Xbox One gleichermaßen den F4-E Phantom II mit drei zusätzlichen Flugzeug-Skins für den neuen Teil.

Zum Titel wird es darüber hinaus auch einen Season Pass sowie eine Deluxe Edition geben. Der Season Pass soll 24,99 Dollar kosten und wird drei Flugzeuge, drei Stages und einen Musik-Player umfassen. Alle Inhalte können auch separat für jeweils 4,99 Dollar erworben werden. Die angesprochene Ultimate Edition umfasst neben der Vollversion auch den Season Pass und dazu acht Embleme für eine Preisempfehlung von 84,99 Dollar.