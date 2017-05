Bereits vor einiger Zeit wurde mit Ace Combat 7: Skies Unknown eine Fortsetzung der bekannten Reihe angekündigt. Diese wird nun aber etwas länger auf sich warten lassen, als zunächst geplant.

In einer Pressemeldung hat Publisher Bandai Namco nun bestätigt, dass Ace Combat 7: Skies Unknown nicht wie geplant in diesem Jahr erscheinen wird. Stattdessen kommunizierte man nun eine Verschiebung in das kommende Jahr 2018; konkretere Aussagen tätigte man bezüglich des Termins aber zunächst nicht.

Producer Kazutoki Kono hat sich zur Verschiebung in einem Statement geäußert. Demnach wolle man sich die zusätzliche Zeit nehmen, um die Vision für das Spiel auch wirklich umsetzen zu können. Man hätte den Titel sehr gerne gegen Ende 2017 veröffentlicht, hätte dann aber Kompromisse eingehen müssen. Das habe man nicht tun wollen, so dass eben zusätzliche Entwicklungszeit nötig sei.

Die Unreal Engine 4 und die Leistungsstärke der neuen Konsolen hätten ganz neue Möglichkeiten mit sich gebracht. Das soll das detaillierteste Ace Combat in der über 20-jährigen Historie ermöglichen.