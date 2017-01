Das kommende Ace Combat 7: Skies Unknown wurde neben der PlayStation 4 für zwei weitere Plattformen angekündigt. Auch von einem Offline-Multiplayer-Modus für zwei ist die Rede.

Der Publisher Bandai Namco hat angekündigt, dass Ace Combat 7 nicht nur für die PlayStation 4 erscheinen wird, sondern auch für die Xbox One und via Steam für den PC. Der volle Name des Titels lautet Ace Combat 7: Skies Unknown. Inhaltlich kann man sich offline mit bis zu zwei Spielern in die Lüfte begeben. Auf der PlayStation 4 warten diverse Missionen mit VR-Unterstützung. Außerdem verfügt der Titel über eine englische Sprachausgabe.

Ace Combat 7: Skies Unknown ist für dieses Jahr angekündigt. Einen genauen Termin gibt es derzeit noch nicht.