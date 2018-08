Was lange währt, wird endlich gut: Anlässlich der gamescom in Köln wurde nun endlich der Release-Termin für das neue Ace Combat 7: Skies Unknown bekannt gegeben.

Lange ließ sich Bandai Namco Zeit, doch jetzt hat man in Köln zur gamescom Nägel mit Köpfen gemacht, was den Veröffentlichungstermin des neuen Ace Combat 7: Skies Unknown betrifft. Allerdings: Der neue Teil der Flugreihe kommt leider nicht mehr in diesem Jahr.

Stattdessen hat man nun den 18. Januar 2019 als Release-Datum auf den Plattformen PS4 und Xbox One ausgerufen. Etwas länger müssen sich PC-Spieler gedulden, denn der Steam-Release wird anschließend noch bis zum 01. Februar 2019 auf sich warten lassen.

Die Handlung des neuen Teils ist auf dem gleichen Useanischen Kontinent angesiedelt wie in Ace Combat 3 und Ace Combat 4. Im Fokus steht der Zweite Useanische Kontinentalkrieg gefolgt von einem Angriff durch eine Armee unbemannter Kampfjäger. Ihr befindet euch in einer Strafeinheit, eine Militärstreitmacht die vollständig aus Straftätern gebildet wurde. Diese wird mit der Verteidigung gegen die neue Bedrohung beauftragt.

Den neuen gamescom-Trailer zum Spiel gibt es anbei für euch.