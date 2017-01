Bandai Namco bringt einen weiteren japanische inspirierten Titel auch nach Europa. Dabei handelt es sich um die Symbiose zweier Anime-Riesen.

Wie das Unternehmen heute in einer Pressemeldung bestätigte, wird Accel World vs. Sword Art Online in diesem Sommer in den Westen kommen. Die Fusion der beiden Marken soll dann für PlayStation 4 sowie PlayStation Vita erhältlich sein.

Das Anime-Crossover verbindet die beiden Franchises aus der Feder von Reki Kawahara. Dabei handelt es sich um ein actionreiches Mash-up-Rollenspiel. Inmitten der Verschmelzung der beiden Welten ist dabei Yui verschwunden. Kirito muss sich fortan den Sieben Königen der reinen Farbe aus der "Accelerated World" stellen, um Zutritt zum Ort ihrer Gefangenschaft zu erhalten.

Im Titel kommen anschließend Spieler aus beiden Lager zusammen und kämpfen in einem Krieg der Welten. Burst Linker und ALO-Player kooperieren, um Yui aus den Klauen von Personna Babel zu befreien. Die Handlung wurde von Kawahara selbst verfasst. Einen ersten Trailer könnt ihr euch anbei ansehen; ein konkreterer Erscheinungstermin steht noch aus.